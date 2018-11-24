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Госгеонедра будет продавать спецразрешения через ProZorro

Госгеонедра будет продавать спецразрешения через ProZorro

Государственная служба геологии и недр подписала договор с ГП «Прозорро.Продажи».

Об этом написал в Facebook в.и.о. главы ведомства Олег Кирилюк.

“Госгеонедра запустили процесс реализации экспериментального проекта по введению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов. Это еще один шаг к проведению прозрачных и честных торгов. Для нас очень важно сделать получение специальных разрешений на недра не только транспарентными, но и эффективными”, – написал Кирилюк.

Он выразил уверенность, что электронные аукционы станут действенным механизмом отслеживания всех этапов продажи без каких-либо контактов с чиновниками.

“Для получения спецразрешений надо будет лишь один раз прийти в Госгеонедра”, – отметил Кирилюк.

По его словам, договор с Прозорро.Продажи вступает в силу с момента его подписания и действует на период реализации проекта до 1 декабря 2019 года. Впоследствии договор может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения на этот период.

По материалам УКРИНФОРМ
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