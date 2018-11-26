Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

На праздники добавят 30 пар поездов – "Укрзализныця"

На праздники добавят 30 пар поездов – "Укрзализныця"

“Укрзализныця” в скором времени объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Об этом говорится в сообщении компании.

“В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов”, – отмечают в компании.

В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.

Продажу билетов на дополнительные поезда откроют после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

26 ноября “Укрзализныця” открыла продажу билетов на все пассажирские поезда, отправляющиеся с 9-го по 20 декабря включительно.

Сообщалось, что своим решением Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дело о нарушении ПАО “Укрзализныця” конкурентного законодательства при завышении стоимости ЖД-перевозок за счет включения в цену билетов стоимости электроэнергии, приобретенной по завышенным ценам.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина