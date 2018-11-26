На праздники добавят 30 пар поездов – "Укрзализныця"

“Укрзализныця” в скором времени объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Об этом говорится в сообщении компании.

“В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов”, – отмечают в компании.

В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы.

Продажу билетов на дополнительные поезда откроют после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

26 ноября “Укрзализныця” открыла продажу билетов на все пассажирские поезда, отправляющиеся с 9-го по 20 декабря включительно.

Сообщалось, что своим решением Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дело о нарушении ПАО “Укрзализныця” конкурентного законодательства при завышении стоимости ЖД-перевозок за счет включения в цену билетов стоимости электроэнергии, приобретенной по завышенным ценам.