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С начала действия программы "теплых кредитов" ее участникам возместили 2,3 миллиарда

С начала действия программы "теплых кредитов" ее участникам возместили 2,3 миллиарда

С начала действия правительственной программы энергосбережения “теплые кредиты”, которая была введена в 2014 году, Госэнергоэффективности возместило 2,3 мрлд грн.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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“С начала действия программы в 2014 г. и до сегодня сумма компенсаций составила более 2,3 млрд гривен. Кроме этого, совместно с Госэнергоэффективности в регионах дополнительно введено 167 местных программ софинансирования “теплых кредитов”. Они профинансированы на сумму более 150 млн гривен”, – говорится в сообщении.

В 2018 году около 40 тыс. семей уже воспользовались помощью местных бюджетов и получили почти 90 млн грн компенсаций. Всего в 2018 г. из госбюджета возмещено около 350 млн гривен.

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По материалам УКРИНФОРМ
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