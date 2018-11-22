На "теплые кредиты" выделили 400 млн грн

В госбюджете-2019 предусмотрели 400 млн грн на “теплые кредиты”.

“Этим решением поддержано продолжение востребованной обществом программы помощи при утеплении жилья. Как известно, благодаря этой программе за 4 года больше 500 тыс. семей (это почти вся Житомирская область): внедрили необходимые энергоэффективные мероприятия; экономят в среднем 20-50% и даже больше на оплате счетов за коммунальные услуги; создали комфорт и уют в своих домах”, – отмечают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

За все время действия программы в экономику страны было инвестировано около 7 млрд грн. Объем возмещения из госбюджета составил больше 2,3 млрд грн.

“В случае стремительно растущего спроса населения и ОСМД на “теплые кредиты” будет инициировано обращение к правительству и парламенту о необходимости увеличения объема финансирования программы”, – заявили в Госэнергоэффективности.

Напомним, в 2018 году “теплых кредитов” уже не будет. Банки прекратили их выдачу, ведь предусмотренные государственной программой средства в размере 400 млн грн закончились. Финансирование “теплых кредитов” правительство запустило в апреле в государственных банках. Возмещение можно было получить за покупку негазовых котлов, утепления индивидуального жилья и многоэтажек.