Риск военного положения ударил по украинским акциям и евробондам

Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгующихся на зарубежных площадках, снижается перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.

В частности, акции некоторых компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14%. Снижение наблюдается также на Варшавской бирже.

Котировки еврооблигаций Украины в понедельник утром резко снижаются в цене на новостях о нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и возможном введении в стране военного положения.

По данным системы Bloomberg, в негативной динамике лидируют евробонды Украина-32 – стоимость ценных бумаг к 10:35 по киевскому времени просела на 1,295 процентных пункта (п. п.) – до 80,043% номинала, Украина-24 – на 1,177 п. п. ., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п. п., до 88,427% номинала.

Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.