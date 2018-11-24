ИИ помогает бесперебойно доставлять посылки в плохую погоду

Крупнейшая почтовая служба мира UPS использует машинное обучение, чтобы перенаправлять посылки по другим маршрутам в случае снегопадов и других проявлений непогоды, которые обычно срывают сроки доставки.

Каждую зиму, если в Денвере (Колорадо, США) метель, сотни тысяч посылок не могут быть доставлены вовремя из-за аварий на дорогах и снежных завалов. Почтовая компания UPS решила заранее перераспределять маршруты доставки с помощью ИИ-анализа прогноза погоды.

Для этого разработчики UPS создали онлайн-платформу Network Planning Tools (NPT) — комбинацию машинного обучения и расширенной аналитики.

Она позволяет отслеживать активность отделений UPS по всему миру и находить те, что смогут принять незапланированный объем посылок, который перенаправят из-за плохой погоды в другом регионе.

Вплоть до сентября этого года сотрудникам компании приходилось менять маршруты доставки вручную, учитывая даты отгрузки, способы перевозки (поезда, самолеты, грузовики или все сразу), сроки доставки, а также часы работы пилотов и водителей.

Теперь у сотрудников есть доступ к единой облачной платформе NPT, которая предоставляет доступ ко всем графикам и планам, позволяет создавать симуляции и просчитывать оптимальные маршруты.

Перед рождественскими каникулами и, соответственно, огромным потоком доставки, UPS решила проверить ИИ-систему на примере Иллинойса, где компания каждый год сталкивается с логистическим кризисом.

NPT справилась с распределением посылок за несколько минут, в то время как у людей на это ушла бы минимум неделя. В службе доставки считают, что такая эффективность позволит экономить от $100 до $200 млн в год.

В случае с предполагаемым снегопадом в Денвере, сотрудники UPS из Портленда смогут зайти в систему, посмотреть, сколько массачусетских посылок застряло там в прошлый раз, и отправить часть из низ через Чикаго, а часть — через Мидоулендс (Нью-Джерси). Тогда все удастся доставить вовремя. А сортировочный центр в Гринсборо (Северная Каролина), напротив, исключат из маршрута, поскольку там недостаточно места для всех большегрузов, следующих на Северо-Восток.

Еще одна полезная функция NPT — составление маршрутов таким образом, чтобы использовать минимальное количество транспортных средств. Система оптимизирует все так, чтобы водители фур не возвращались обратно без грузов.

Пока NPT позволяет сотрудникам UPS составлять и собственные планы, игнорируя советы алгоритмов. ИИ, однако, будет спрашивать, почему они выбрали собственный вариант. Это поможет самообучающейся системе улучшить свою работу.

Помимо ИИ-систем, UPS активно внедряет и другие новые технологии. Служба доставки первой заказала большегрузы Tesla Semi, договорилась о сотрудничестве с производителем электрофургонов Workhorse, а теперь обратила внимание на новое громкое имя в этой отрасли — стартап Thor, который хочет потеснить Tesla на будущем рынке электрогрузовиков.