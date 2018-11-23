Межбанк: доллар к 27,90/27,91 подняли пиратство ВМС РФ в районе Керчи и рост гривневой ликвидности

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 794,8 млн грн к отметке 57 706,3 млн грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара.

Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть заметно больше – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки. Регламент межбанка предполагает появление этой СКВ лишь на следующей сессии, то есть, в понедельник. Так что, это выросшее количество на межбанке СКВ будет за что покупать. Если, конечно, найдутся желающие.

Около 10.16 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,84/27,87 UAH/USD. Остается определить что доллар толкает вверх: пиратство в районе Азовского моря, изрядный рост гривневой ликвидности или превентивные мероприятия экспортеров, на счета которых 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки, чтоб подороже в понедельник продать ее половину?

Наш консультант склонен считать, что главными «бычьими» драйверами утром 26-го на отечественном валютном межбанке стали события в районе Корчь-Еникальского пролива и рост гривневой ликвидности. Аргументируя свое мнение приличным не по-понедельничному количеством покупателей СКВ.

По состоянию на 10.48 Киева на межбанке доллар, сохранив восходящий тренд, поднялся к цифре 27,85/27,90 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием количества покупателей СКВ.

Около 11.18 котировки безналичного доллара на межбанке , несколько замедлив восходящий тренд, сузили спред котировок до 27,90/27,91 UAH/USD, индицируя переход роста курса СКВ в насыщение.

Дополуденное волатильное «зеленое» ралли, несколько замедлившееся после 11.00 Киева, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,25% годовых, противореча изрядному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем, около 11.41 котировки безналичного доллара, подтверждая предположение о том, что рост выдыхается, понизились до отметки 27,87/27,90 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,740 / 27,760

евро – 31,473 / 31,496

российский рубль – 0,4189 / 0,4194

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1377 / 1,1379

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