Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

27 ноября в обращение введут новые памятные монеты (фото)

Национальный банк вводит в обращение новые памятные монеты 27 ноября 2018 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

На реверсе монеты изображена мощная Меджибожская крепость (вид с высоты птичьего полета).

Памятная монета произведена из серебра (Ag 925), посвященная одному из старейших фортификационных сооружений, возведенному в живописном уголке Хмельницкой области, на мысе, образованном реками Южный Буг и Бужок – Меджибожском замке-крепости. Крепость на протяжении веков меняла своих владельцев и черты, однако осталась легендарной достопримечательностью.

Также будет выпущена такая монета номиналом в 5 гривен из нейзильбера.

Мои fiнансы:

  • Серебряная монета “Меджибожская крепость” номиналом в 10 гривен будет выпущена тиражом 3 тыс. штук. Для примера, стоимость серебряных памятных монет в Украины от 850 до 4000 грн.
  • Монета “Меджибожская крепость” из нейзильбера номиналом в 5 гривен будет выпущена тиражом 40 тыс. штук. Для примера, стоимость памятных монет Украины из недрагоценных металлов колеблется от 50 до 2000 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина