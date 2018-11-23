27 ноября в обращение введут новые памятные монеты (фото)

Национальный банк вводит в обращение новые памятные монеты 27 ноября 2018 года.
Об этом говорится на сайте регулятора.
На реверсе монеты изображена мощная Меджибожская крепость (вид с высоты птичьего полета).
Памятная монета произведена из серебра (Ag 925), посвященная одному из старейших фортификационных сооружений, возведенному в живописном уголке Хмельницкой области, на мысе, образованном реками Южный Буг и Бужок – Меджибожском замке-крепости. Крепость на протяжении веков меняла своих владельцев и черты, однако осталась легендарной достопримечательностью.
Также будет выпущена такая монета номиналом в 5 гривен из нейзильбера.
Мои fiнансы:
- Серебряная монета “Меджибожская крепость” номиналом в 10 гривен будет выпущена тиражом 3 тыс. штук. Для примера, стоимость серебряных памятных монет в Украины от 850 до 4000 грн.
- Монета “Меджибожская крепость” из нейзильбера номиналом в 5 гривен будет выпущена тиражом 40 тыс. штук. Для примера, стоимость памятных монет Украины из недрагоценных металлов колеблется от 50 до 2000 грн.