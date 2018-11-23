«Роскосмос» назвали рекордсменом по масштабу украденных средств

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о больших проблемах в государственной корпорации «Роскосмос», связанных с нерациональным расходованием выделенных ей средств.

По его словам, «омертвело» очень много средств, поступивших на баланс «Роскосмоса». «На счетах они (средства – ред.) не использованы месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов потеряно, то есть, по сути, украдено», – подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что сейчас компетентные органы проводят расследование по факту исчезновения денег. «Роскосмос» у нас попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений. Это странно», – подытожил глава Счетной палаты. 22 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что производственное оборудование предприятий госкорпорации устарело.

«Несмотря на то, что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», – сказал он.

В октябре во время старта ракеты «Союз», которая направлялась с экипажем на борту к Международной космической станции (МКС), произошла авария. На борту «Союза МС-10» были члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они вышли на связь после аварийного приземления в Казахстане.