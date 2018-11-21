Siemens построит поезда нового поколения для метрополитена Лондона

Компания Siemens Mobility заключила с метрополитеном Лондона свой крупнейший в Великобритании контракт на проектирование и поставку 94 поездов общей стоимостью 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Они заменят на линии Piccadilly подвижной состав постройки 1970-х годов. Передача новых поездов метрополитену начнется в 2023 году.

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О намерении Транспортной администрации Лондона (TFL), дочерним предприятием которой является Лондонский метрополитен, заключить контракт с Siemens стало известно в июне 2018 года. Однако затем компании Bombardier и Hitachi оспорили в суде итоги проведенного TFL конкурса, что привело к задержке с подписанием договора.

Конструкция метропоездов базируется на платформе Inspiro, для которой характерны сквозной проход между вагонами, широкие двери, бортовые системы кондиционирования воздуха и информирования пассажиров.

Согласно контракту, компания Siemens обязана в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию первых поездов поставлять необходимые запасные части, а также оказывать техническую поддержку в течение всего срока службы поездов (40 лет). Кроме того, Siemens предоставит метрополитену Лондона сервисы на основе цифровой платформы Railigent, использующей технологии Интернета вещей, Big Data и прогнозной аналитики, для принятия управленческих решений и организации технического обслуживания поездов.

Отмечается, что транспортная администрация Лондона и Siemens Mobility рассматривают возможность локализации производства поездов в Великобритании. В марте компания объявила о планах создания местного производства железнодорожной техники в Гуле (графство Северный Йоркшир) на 700 рабочих мест. В перспективной цепи поставок будут участвовать 1700 предприятий Великобритании.

Метрополитен Лондона заказывает поезда в рамках программы модернизации, охватывающей линии Piccadilly, Bakerloo, Central и Waterloo & City. К 2026 году интенсивность движения в часы пик на линии Piccadilly, которой пользуются 700 тыс. пассажиров в день, возрастет до 24-27 поездов в час, а межпоездной интервал составит 135 с.