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В ближайшие три года 80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц

В ближайшие три года 80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц

В ближайшие три года почти 80% аэропортов и 70% авиакомпаний начнут тестирование системы распознавания лиц пассажиров и биометрического контроля. Технологии позволяют избавиться от очередей на паспортный контроль и сократят время предполетного досмотра.

Об этом говорится в исследовании аналитической компании SITA.

Переход на биометрические системы контроля не потребует от аэропортов и авиакомпаний больших затрат — поэтому их интеграция будет такой быстрой, пишут аналитики. Компаниям достаточно будет внедрить систему распознавания лиц в камеры видеонаблюдения.

Технологии позволяют отказаться от паспортов при посадке — регистрацию пассажир сможет пройти онлайн, а в аэропорту ему нужно будет лишь сдать багаж, пройти через сканер предполетного досмотра и подтвердить личность, посмотрев в камеру при посадке.

По материалам hightech.fm
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