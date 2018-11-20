Межбанк: доллар к 27,79/27,80 приподняли рост гривневой ликвидности и дефицит СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 756,1 млн грн к отметке 50 794,8 млн грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть мало – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 22-го не упала внешнеторговая выручка. А рост объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора в значительной степени обеспечило Казначейство, компенсировавшее накануне НДС примерно на сумму 1,5 млрд. грн.

Подтверждая последний тезис, котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,81/27,83 UAH/USD.

По состоянию на 10.39 Киева на межбанке доллар немного неожиданно потерял в цене, опустившись к отметке 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Может быть, игроки предпочли распродажи «черной пятницы»?

Около 11.00 котировки безналичного доллара на межбанке , сохранив вялый нисходящий тренд, опустились к отметке 27,79/27,80 UAH/USD, сопровождаясь низколиквидным равновесием спроса и предложения.

Спустя 20 минут, на 11.20, безналичный «американец» не покинул отметку 27,79/27,80 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной, хотя и довольно вялой торговлей.

Дополуденное непродолжительное «зеленое» ралли, сменившееся незначительной коррекцией и вхождением пары доллар-гривня в боковой тренд, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, приподнявшиеся еще 19 ноября к цифре 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не покинули эту цифру, противореча некоторому росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,760 / 27,780

евро – 31,657 / 31,677

российский рубль – 0,4237 / 0,4242

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1381 / 1,1382

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке