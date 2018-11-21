В этом году поступления в ликвидируемые банки составили 7,6 миллиарда

Поступления в ликвидируемые банки за январь-октябрь 2018 года составили 7,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«По итогам первых десяти месяцев этого года, поступления в ликвидируемые банки составили 7 558,8 млн грн: 5 760,7 млн грн получено от продажи активов; 1 245,5 млн грн – от погашения кредитов; 464,5 млн грн – от погашения ценных бумаг; 88,1 млн грн – от аренды», – говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что в течение октября на счета ликвидируемых банков, поступило 357,2 млн грн. Из них 263,6 млн грн получено от продажи активов ликвидируемых банков.

В разрезе банков статистика крупнейших поступлений от реализации активов выглядит так: 65,4 млн грн поступило в ПАО «КБ «Надра»; 62,6 млн грн – до АО «Дельта Банк»; 61,3 млн грн – до АО «Родовид Банк».

В целом, средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.