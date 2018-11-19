Укртрансгаз предлагает перенести переход на суточную балансировку на рынке газа

Укртрансгаз обратился к НКРЭКУ с предложением перенести переход на суточную балансировку до окончания отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“По состоянию на 08:00 сегодня, 22 ноября, только 103 из 229 заказчиков услуг транспортировки смогли подать номинации вовремя и соответствующим образом. Остальные же трейдеры передали оператору ГТС номинации с нарушениями, в частности на бумажных носителях. Укртрансгаз неоднократно обращал внимание участников рынка на необходимость, согласно действующей редакции Кодекса ГТС, представить номинации на декабрь через Информационную платформу по новым электронным формам с наложением ЭЦП. Именно таким образом рынок должен будет обмениваться информацией, начиная с 1 декабря – с переходом на суточное балансирование”, – говорится в сообщении.

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Кроме того, по результатам тестирования Информационной платформы, которое началось с 19 октября, вынуждены констатировать недопустимо низкую активность участников рынка в этом процессе, в частности: лишь 17% заказчиков услуг транспортировки газа на регулярной основе выполняли действия в системе суточной балансировки с начала тестового периода; треть операторов ГРС (16 из 44) вообще проигнорировала необходимость предварительного тестирования Информационной платформы и не подала никаких данных о своих потребителях газа; 42% зарегистрированных пользователей в Информационной платформе ни разу не зашли в систему в течение последнего месяца; ни один из заказчиков услуг транспортировки газа не предоставил банковскую гарантию по новым формам, как это требуется обновленной редакцией Кодекса ГТС Украины, что вступает в действие с переходом рынка природного газа на суточное балансирование с 1 декабря текущего года.

“Сейчас очевидным является вывод, что газовый рынок Украины не готов к внедрению суточного балансирования с 1 декабря 2018 года”, – подчеркнули в газотранспортной компании.

В связи с этим, Укртрансгаз обратился к НКРЭКУ с предложением отсрочить переход на суточное балансирование до окончания отопительного сезона. Ведь критическая неготовность участников рынка к работе в новых условиях ставит под угрозу срыва прохождение отопительного периода и может спровоцировать коллапс в энергетической и социальной сфере страны.

Суточное балансирование природного газа – одно из условий для функционирования конкурентного рынка. Торговые операции с газом будут консолидированы на бирже.