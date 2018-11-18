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Дело на 200 млн: суд возьмется за топ-менеджеров "Михайловского"

Дело на 200 млн: суд возьмется за топ-менеджеров "Михайловского"

Прокуратура направила в суд дело должностных лиц банка “Михайловский”, якобы причастных к хищению средств финучреждения.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

“Направлен в суд обвинительный акт в отношении 6 фигурантов, а именно председателя правления ПАО “Банк Михайловский”, членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета”, – отмечают правоохранители.

Следствие утверждает, что обвиняемые, вступив в предварительный сговор, совместно разработали преступный план для вывода активов из банка.

Они якобы выдавали кредиты подконтрольным юридическим лицам для использования их в интересах владельцев “Михайловского”.

Это привело к более чем 200 миллионам гривен ущерба банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Шестерым фигурантам инкриминируют злоупотребление служебным положением и подделку официальных документов.

Им грозит до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, материалы по подозрению еще трех членов правления Банка, причастных к указанным преступным действиям, выделено в отдельное производство в связи с их пребыванием в розыске.

Как сообщила “Украинской правде” пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, ко всем 6 обвиняемым, дело которых направили в суд, применены меры пресечения, домашний арест или личное обязательство.

“Из-за медленного ознакомления с материалами производства, прокуратура была вынуждена через суд ограничить их в сроках. Вчера обвинительный акт был направлен в суд. Ждем подготовительного заседания”, – объяснила Максимец.

Справка finance.ua:

  • В 2016 году правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО “Банк Михайловский” к категории неплатежеспособных.
  • В мае 2016 года в банк “Михайловский” была введена внешняя администрация.
  • Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.
По материалам Економічна Правда
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