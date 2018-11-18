ГФС усилит работу по детенизации рынка нефтепродуктов

Представители Государственной фискальной службы и Нефтегазовой ассоциации Украины усилят работу по противодействию нелегальной торговле топливом через автозаправочные комплексы.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Детенизация рынка нефтепродуктов и механизм ликвидации нелегальных авто – и газозаправочных станций стали темой обсуждения между представителями ГФС и Нефтегазовой ассоциации Украины. Участники встречи договорились о подписании меморандума о сотрудничестве. Для наработки и разработки этого документа будут определены должностные лица – координаторы, которые проработают все проблемные вопросы для очерчивания четких и результативных шагов сотрудничества», – говорится в сообщении.

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По словам и.о. председателя ГФС Александра Власова, Фискальная служба на сегодня осуществляет активную работу по противодействию нелегальному распространению подакцизной продукции, в том числе нефтепродуктов.

«Мы прилагаем максимум усилий для создания равных условий работы для всех участников рынка нефтепродуктов. Проводится ряд мероприятий для выявления незаконных АЗС и АГЗК, ведь это не только неуплата в бюджет значительных средств, но и недобросовестная конкуренция среди предприятий, задействованных в этой сфере», – отметил Власов.

Так, только за месяц при участии работников налоговой милиции отработано 222 объекта торговли горючим, 63 из которых прекратили и не осуществляют свою деятельность по реализации горюче-смазочных материалов. На 65 торговых точках установлены факты нарушения требований действующего законодательства. Речь идет о реализации топлива без государственной регистрации, отсутствии необходимых документов и сертификатов качества топлива, а также документации, подтверждающей законность происхождения топлива. Из незаконного оборота уже изъято почти 772 тонны топлива на 21 млн грн, а также промышленное оборудование для хранения и отпуска на более 22 млн грн, 12 незаконных АЗС демонтирована.

Результатом этих мер стали позитивные поступления акцизного налога в бюджет. В октябре в бюджет перечислено почти 6 млрд грн, что превышает поступления сентября на 800 млн грн.