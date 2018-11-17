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Чего ждать Украине от падения цен на нефть - Данилишин

Чего ждать Украине от падения цен на нефть - Данилишин

Мировые цены на нефть за последние полтора месяца снизились на 25% — с начала октября Brent и WTI подешевели на 20 долларов за баррель.

Следствием падения цен на основные эталонные сорта топлива для Украины станет снижение стоимости энергетического импорта, сообщил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

“Мы хорошо знаем, насколько высока “топливная составляющая” как в себестоимости украинской продукции, так и в инфляции”, — подчеркнул он.

Еще одним важным последствием для развивающихся стран с сырьевой экономикой, по словам Данилишина, иногда бывает подорожание металлов после падения цен на нефть. В частности, в 1987-1988 и 2003-2005 годах стоимость металлов выросла более чем в полтора раза после того, как нефтяные цены существенно снизились.

“С одной стороны, рост цен на металлы был бы очень уместным, в частности с учетом сложной ситуации с погашением Украиной внешнего долга в ближайшие несколько лет. С другой стороны, если ситуация на мировых товарных рынках будет развиваться по благоприятному для нашей страны сценарию, мы не имеем права снова, как это было не раз, упустить благоприятную возможность для модернизации и реиндустриализации”, — резюмировал глава Совета НБУ.

По материалам Обозреватель
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