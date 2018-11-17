Новый налог на зарплаты: как правительство меняет правила игры для бизнеса

Правительство планирует изменить правила начисления и уплаты ЕСВ. Что именно изменится, и почему бизнес не в восторге от новых правил?

На заседание правительства был вынесен законопроект, который много обсуждали на прошлой неделе.

Речь идет о планах правительства увеличить налоговую нагрузку на высокие зарплаты и изменить правила начисления и уплаты единого социального взноса.

В Кабинете министров рассчитывают, что таким образом удастся дополнительно привлечь в Пенсионный фонд 10 млрд грн и установить очередную “социальную справедливость” – на этот раз при уплате единого социального взноса.

Уже сейчас планы правительства вызывают возмущение со стороны бизнеса. Почему законопроект Минсоцполитики вызывает такое раздражение у предпринимателей?

Зачем это правительству

“Через семь-десять лет мы выйдем на нулевой дефицит Пенсионного фонда”, – заявлял весной 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, когда убеждал депутатов голосовать за пенсионную реформу.

Глава правительства тогда также подчеркивал: если ничего не делать, то в 2018 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 175 млрд грн, а еще через год – 200 млрд грн.

Как известно, осенью 2017 года пенсионная реформа была принята, однако изменить негативный тренд, о котором упоминал Гройсман, так и не удалось.

Относительно ВВП расходы госбюджета на Пенсионный фонд в 2018-2019 годах остаются на одинаковом уровне – 4,2%. Номинально они не только не сокращаются, а растут: с 139,3 млрд грн в 2018 году до 166,5 млрд грн в 2019 году.

Итак, взятый в рамках пенсионной реформы курс на повышение пенсий вынуждает правительство срочно искать дополнительные источники доходов для наполнения Пенсионного фонда.

Что хочет изменить правительство

Предложенные Минсоцполитики изменения прежде всего касаются бизнеса и работников, получающих высокие зарплаты.

Речь идет о реализации давней идеи главы этого ведомства Андрея Ревы: расширить базу единого социального взноса благодаря высоким зарплатам и ввести так называемую регрессивную шкалу начисления ЕСВ.

Как известно, законодательство предусматривает уплату 22% ЕСВ с зарплат не выше 15 минимальных зарплат – 55,8 тыс. грн. На сумму, превышающую этот предел, налог не начисляется.

Законопроект предлагает повысить этот предел и начислять ЕСВ по той же ставке – 22% – на зарплату, не выше 25 минимальных зарплат – 104 тыс грн.

Также правительство предлагает ввести регрессивную шкалу начисления ЕСВ для зарплат, превышающих 104 тыс грн (25 минимальных зарплат). Для таких зарплат ставка будет уменьшаться от 20% до 5% в зависимости от размера зарплаты.

Наряду с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ.

Речь идет о возвращении уголовной ответственности за неуплату налогов, введении запрета на выезд за границу и управлении транспортным средством при открытом уголовном производстве о неуплате ЕСВ.

Также меняются отношения бизнеса с Пенсионным фондом в части выплаты льготных пенсий.

Раз несправедливость, два несправедливость

Ожидания бизнеса и Минсоцполитики от этих инициатив – противоположные.

Чего ожидает правительство?

Размер пенсии остается низким. В октябре 2018 года средняя пенсия составляла 2577 грн, минимальный размер – 1452 грн (с декабря повышается до 1497 грн).

Следующее повышение пенсий состоится в 2019 году по формуле, предусмотренной законом о пенсионной реформе.

Согласно формуле, средняя зарплата для расчета, 3764 грн, будет повышена на коэффициент, равный сумме 50% темпов роста средней зарплаты до 50% темпов инфляции.

Учитывая дефицитность Пенсионного фонда, чтобы профинансировать это повышение, необходимо будет расширять собственные поступления фонда, увеличивать количество застрахованных лиц и легализовать занятость.

В Минсоцполитики также отмечают, что существуют схемы уклонения от уплаты ЕСВ.

Так, 75% частных предприятий “декларируют” среднюю зарплату 4 тыс грн. Большинство из них не имеют дифференциации в оплате труда согласно должностям. Это значит, что большая часть зарплат до сих пор находится в “тени”.

По данным Пенсионного фонда, 84 тысячи руководителей предприятий получают зарплату на уровне минимальной. В Киеве таких более 20 тыс, хотя средняя зарплата в столице составляет 13 614 грн.

Сейчас максимальная величина базы начисления ЕСВ – 15 минимальных зарплат или 55 845 грн.

В Минсоцполитики отмечают, что люди с низкой зарплатой платят ЕСВ со всей суммы заработка, а около 50 тыс небедных граждан заплатили ЕСВ только с 40% заработка. Среди этих 50 тыс есть 124 работника, получающие зарплату от 1 млн грн до 24 млн грн.

Здесь, по словам Ревы, есть два варианта.

Первый – зарплата получена легально и речь идет о возможности уплаты ЕСВ со всей суммы заработка.

Второй – максимальный размер оплаты ЕСВ начисляется для уклонения от уплаты взноса. Это предполагает, что большая зарплата начисляется одному лицу, а затем она делится “в конвертах” между многими работниками.

Чего ожидает бизнес?

Предприниматели бьют тревогу. Для бизнеса это означает увеличение налоговой нагрузки.

“Вызывает возмущение, что львиную долю этих дополнительных поступлений должны обеспечить плательщики, которые уже сейчас легально выплачивают зарплаты. Под лозунгами детенизации зарплат предлагается ввести выборочное дополнительное налогообложение добросовестных плательщиков, которые не находятся в “тени”, – отмечается в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

По мнению представителей ЕБА, государство должно сосредоточиться “на борьбе с уклонением от налогообложения, а не на имитации такой борьбы”. Там убеждены, что предложенные Министерством социальной политики меры еще больше поощрят недобросовестных плательщиков к сохранению теневых схем.

Также, по мнению предпринимателей, увеличение расходов на уплату ЕСВ приведет к уменьшению размера зарплат, а это сократит поступления с военного сбора и налога на доходы физических лиц.

Эксперты относятся к инициативе Минсоцполитики не менее критично.

“Статистика показывает, что на предприятиях с иностранными инвестициями средняя зарплата почти вдвое выше, чем на отечественных предприятиях. Следовательно, дополнительные взыскания ЕСВ могут стать барьером для входа в Украину иностранного бизнеса, который трудоустраивает высокооплачиваемых работников”, – отмечает старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Федец.

По ее словам, это будет побуждать профессионалов, работающих в Украине, искать лучшие варианты трудоустройства за рубежом. В результате, работодателям будет сложнее привлекать квалифицированные кадры, а Украина так и не избавится от имиджа страны с дешевой рабочей силой.

Еще одна проблема, по словам Федец, заключается в том, что отечественное законодательство слишком часто меняется. Изменчивость законов вредит и отечественным малым и средним предприятиям и иностранным инвесторам, поскольку не дает им возможности планировать свою деятельность.

Сейчас формы занятости становятся более гибкими: контрактная работа, фрилансерство, самозанятость, отмечает эксперт.

“Подход правительства, диктующий условия дифференциации оплаты труда, не принимает во внимание то, что границы между профессиями, а также между руководителем и работниками могут быть не такими явными, особенно в стартапах или в малом бизнесе. Жесткие наказания за неуплату ЕСВ не будут мотивировать украинцев начинать свое дело и регистрироваться частными предпринимателями”, – отмечает Федец.

Спасут ли 10 миллиардов Пенсионный фонд

По расчетам Ревы, принятие законопроекта сгенерирует в 2019 году 10 млрд грн доходов в Пенсионный фонд.

Эти 10 млрд грн по сравнению с 166,5 млрд грн дотаций из госбюджета – небольшая сумма. Если же они появятся, то будут определенной подушкой безопасности, которая частично позволит правительству профинансировать повышение пенсий в 2019 году.

Как сообщили ЭП в Министерстве финансов, на запланированную индексацию нужно 20 млрд грн, а на перерасчет пенсий военнослужащим – еще 5,5 млрд грн.

Эти расходы уже предусмотрены проектом госбюджета-2019, однако риски фискальных разрывов и приостановки пенсионных выплат, как это было в июле 2018 года, существуют.

На это указывает и Счетная палата в своих выводах по проекту сметы на 2019 год.

“Прогнозируется рост доли средств государственного бюджета в доходах Пенсионного фонда с 39,4% до 41,9%. При этом риски, что количество случаев, когда могут возникнуть временные кассовые разрывы на выплату пенсий и пособий, увеличатся”, – констатируют представители Счетной палаты.

“Нам нужны дополнительные источники. Предложенное изменение подходов к оплате ЕСВ – один из них. Второй источник – это поступления, которые поступят в результате легализации “евроблях”. Они пойдут не в госбюджет, а в Пенсионный фонд. Если вдруг средства от “евроблях” не поступят или поступят в меньшем объеме, то расширение базы налогообложения ЕСВ будет источником, который подстрахует”, – пояснил Рева в беседе с ЭП.

Сейчас правительство не приняло окончательного решения по законопроекту Минсоцполитики.

Премьер поручил его доработать в течение трех дней.

Вместе с изменением подходов к уплате ЕСВ Рева вынес на рассмотрение правительства еще одну инициативу: отменить конкретные сроки, в течение которых Пенсионный фонд должен возвращать займы Госказначейству.

Речь идет о том, чтобы исключить норму о возвращении ссуд до конца текущего бюджетного периода.

Как уже писала ЭП, это означает, что Пенсионный фонд сможет не возвращать долги казначейству в течение года.

По информации источников ЭП, Минфин категорически против этой идеи, потому что Пенсионный фонд будет накапливать задолженность перед казначейством.

Все эти инициативы говорят о том, что, взяв накануне выборов курс на повышение соцстандартов при ограниченных возможностях бюджета и экономики, правительство старается не “сорвать” этот план. Даже если эти попытки фискально рискованны и увеличивают налоговую нагрузку на “белый” бизнес.

Галина Калачева