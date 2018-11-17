В метро Стамбула можно рассчитаться за проезд пластиковыми бутылками

В метро Стамбула ввели альтернативный способ пополнения транспортных карт. Если на счете не хватает средств на проезд, можно сдать пластиковую бутылку или алюминиевую банку в специальный автомат.

Инициатива направлена ​​на популяризацию переработки мусора, которая довольно слабо развита в Стамбуле. Автомат насчитывает сумму на транспортную карту следующим образом: за пластиковую бутылку объемом 0,33 литра вы получите 2 турецких цента, 0,5-литровую – 3 цента, а за 1,5-литровую – шесть.

Проезд в стамбульском метро стоит 2,60 турецких лиры (около 40 американских центов). Таким образом, чтобы проехать на метро бесплатно, нужно сдать примерно 28 полуторалитровых бутылок. За алюминиевые банки дают больше – по 9 турецких центов за пол-литровую банку.

После того, как тара окажется в автомате, она будет сортироваться и измельчаться. Мэр Стамбула Мевлют Уйсал заявил, что машины будут отслеживать количество бутылок, сданных каждым пассажиром, а особо отличившихся горожан будут вознаграждать бесплатными билетами в театр или скидками на посещение различных мероприятий.

По данным британского консалтингового агентства Expert Market от 2017 года, Турция занимает третье место в Европе по производству домашних и коммерческих отходов и является одним из худших регионов в сфере переработки мусора.

«В большинстве домашних хозяйств отходы не перерабатываются, потому что люди не знают о том, насколько это важно для окружающей среды, или просто ленятся этим заниматься, – рассказал Элиф Ченгиз, менеджер проекта по переработке мусора Zero Waste. – Новые автоматы дадут жителям мотивацию и расскажут о преимуществах утилизации».

По словам Ченгиза, власти города поставили решение проблемы с мусором своим приоритетом на ближайшие годы. В прошлом году в стране было переработано более половины всех пластиковых бутылок, а за прошлый год и первые три месяца 2018 года на утилизацию было отдано более 1,7 миллиона тонн бумаги и картона.

Первый автомат для пополнения транспортных карт с помощью отходов был установлен на станции I.T.U.-Ayazaga. Правительство Стамбула планирует до конца года разместить как минимум еще 100 таких автоматов в 25 точках города, например, рядом со школами и университетами.

Транспортной картой в Стамбуле можно оплачивать не только проезд в метро, ​​но и поездки на автобусе и трамвае и даже проход в общественные туалеты.