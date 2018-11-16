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В Грузии перед голосованием спишут проблемные долги 600 тыс. заемщикам

В Грузии перед голосованием спишут проблемные долги 600 тыс. заемщикам

Правительство Грузии договорилось с банками и небанковскими кредитными организациями о списании долгов более 600 тыс. граждан страны, общая сумма долгов этих заемщиков составляет около 1,5 млрд лари ($561 млн).

Как заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в понедельник перед заседанием правительства, такое решение принято, чтобы преодолеть в стране проблему избыточной задолженности населения. Речь идет о гражданах, входящих в “черные списки” банков, то есть лицах, имеющих просроченные долги.

“Процесс обнуления задолженности начнется 15 декабря и завершится 31 декабря”, — сказал премьер.

По словам премьера, почти 95% долгов граждан, числящихся в банковских “черных списках”, составляют кредиты, основная сумма которых не превышает 2 тыс. лари.

“Речь идет о финансовых обязательствах более 600 тыс. граждан в отношении банков, онлайн-организаций и других финансовых учреждений, которые в сумме составляют около 1,5 млрд лари”, — сказал Бахтадзе.

По материалам Дело
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