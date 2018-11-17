Goldman Sachs ждет снижения доллара в 2019 году

Инвестбанк Goldman Sachs сообщил, что ждет снижения доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

Goldman Sachs пересмотрел прогноз для иены и теперь ждет роста японской валюты, а также укрепления латиноамериканских валют, шведской кроны, канадского, австралийского, новозеландского долларов и израильского шекеля.

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“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые, наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами, указывают скорее на понижательный, чем на повышательный тренд доллара в 2019 году”, – говорится в макроэкономическом прогнозе Goldman Sachs.