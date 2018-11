Елена Булгакова: в каких случаях банк имеет право закрыть счет компании

В эпоху борьбы с такими видами зла, как терроризм и отмывание преступно нажитых средств, а часто просто для поиска сбежавших от налогообложения капиталов тенденция ко всеобщей прозрачности только набирает обороты.

Будучи инициированными на самом высоком международном уровне: Всемирный банк (World bank), Международный валютный фонд (International Monetary Fund), ФАТФ (FATF) и МАНИВЭЛ (MONEYWAL), – требования к большей прозрачности транслируются на региональный и локальный уровни.

Внедряются в национальные законодательства стран и оказывают самое непосредственное влияние на реальный бизнес, в первую очередь через финансовые институты и, в частности, банки.

В соответствии с национальными законодательными актами по борьбе с легализацией преступно нажитых средств, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также законодательством, регулирующим банковскую деятельность, банки обязаны проверять своих клиентов и мониторить их ежедневную деятельность.

Еще до установления деловых отношений банки обязаны идентифицировать своего клиента, в том числе выяснить, кто является выгодополучателем (бенефициаром). Суть и экономический смысл деятельности и документировать полученную информацию.

Кроме того, банки обязаны оценить потенциальный уровень риска каждого конкретного клиента и отслеживать его дальнейшую деятельность в соответствии с присвоенным уровнем риска на предмет подозрительных операций.

Причем в последнее время оценивается не только риск отмывания денег и терроризма, но также мониторятся и налоговые вопросы.

Данный усиленный контроль не может не сказываться на ежедневной работе. Все чаще бизнес сталкивается с проблемой отказа банка в проведении каких-либо операций (зачисление средств или списание средств со счета) без предоставления и проверки подтверждающих документов.

Так как подготовка и проверка могут занимать некоторое время, имеет смысл заранее готовить подтверждающие документы, чтобы иметь возможность направить их в банк по первому требованию, не задерживая рабочий процесс.

Специалисты банка обязаны провести детальный анализ как клиента самого, так и его партнеров и сделок. Всем известный принцип KYC (know your client) или «Знай своего клиента» уже давно превратился в принцип KYCC (know client of your client) или «Знай клиента своего клиента».

Все для того, чтобы выявить высокорисковые операции, уклонения от уплаты налогов, «отмывание» преступных доходов.

В итоге основная задача специалиста банка – подтвердить, что все средства, которые проходят через счет клиента, заработаны легально.

В случае отказа в предоставлении документов банк имеет право отказать в проведении транзакции, а при наличии маркеров подозрительных сделок – заблокировать счет.

Речь идет не только о ежедневном мониторинге (проверка транзакций), но также и о плановой углубленной верификации клиента.

Частота проведения такой верификации определяется присвоенным уровнем риска клиента, который зависит от разных факторов, в том числе страны регистрации клиента и места ведения бизнеса, сферы бизнеса, деловых партнеров и бенефициаров.

По практике, верификация проводится от одного до трех раз в год и включает актуализацию данных и анализ проводимой клиентом деятельности с запросом подтверждающих документов. Список требуемых документов зависит от внутренних инструкций банка, от вида бизнеса и объёма сделок.

Кроме плановой верификации, в некоторых случаях возможна также и внеочередная углубленная проверка.

Причинами этого могут быть изменение структуры компании (особенно смена бенефициара), значительное отклонение оборота от изначально задекларированной суммы, подозрительные операции или, в некоторых случаях, запросы со стороны банков-корреспондентов.

Важно понимать, что в отдельных случаях банк может заблокировать счет на время проведения верификации для анализа предоставленных информации и документов, особенно, если клиент проходит верификацию с задержкой или по счету присутствуют признаки подозрительных операций.

Если клиент по каким-либо причинам отказывается пройти верификацию, банк обязан отказаться от открытия счета такому клиенту. Если счет уже открыт, то в случае отказа в прохождении повторной верификации банк блокирует счет до предоставления корректной информации и, при отсутствии информации в дальнейшем, счет закрывает.

Важно понимать, что в случае закрытия счета по инициативе банка при наличии риск-факторов (например подозрительных сделок) банки обязаны уведомлять об этом свои надзорные органы. Например, Центральный банк или другие проверяющие организации, в зависимости от юрисдикции банка.

Отказ в прохождении верификации – не единственная причина возможного закрытия счета. К закрытию счета может привести также:

предоставление в процессе верификации недостоверной или непонятной банку информации;

выявление негативной публичной информации по клиенту;

наличие прямых или косвенных связей с высокорисковыми партнерами. Например, с санкционными компаниями и физическими лицами;

в некоторых случаях даже рекомендации банка-корреспондента.

Таким образом, с учетом текущих реалий бизнесу важно ответственно подходить к вопросу коммуникации с банком, вовремя готовить корректные документы и быть готовым предоставлять необходимые комментарии.

Снижению риска нелояльного отношения банка может также способствовать сотрудничество с несколькими банками, а для международного бизнеса актуально иметь счета в банках различных юрисдикций.

Елена Булгакова, Руководитель направления по сотрудничеству с зарубежными банками ICF Legal Service