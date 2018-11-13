Инженеры придумали систему накопления энергии в бетонных блоках

Инженеры швейцарского стартапа Energy Vault представили систему, которая позволяет сберегать электроэнергию не хуже чем установка PowerPack от Tesla, но стоит значительно дешевле.
Система состоит из гигантских кранов и бетонных блоков и имеет эффективность 85%.
Работа швейцарской системы базируется на принципе гидроэлектростанций, которые накапливают воду в непиковые часы, а потом резко спускают ее, генерируя огромное количество электроэнергии. Чтобы накопить энергию, гигантские краны сооружают из 35-тонных бетонных блоков огромные башни, а для того, чтобы извлечь энергию, захватывают блоки из построенной конструкции и «бросают» их на землю. Во время свободного падения генератор, к которому крепится блок, «возвращает» в энергосистему затраченное на его подъем электричество. Согласно расчетам стартапа, таким образом можно хранить от 10 МВт до 35 МВт энергии.
По словам инженеров, эффективность системы Energy Vault составляет 85% (для сравнения, эффективность литий-ионных батарей – 90%), а ее стоимость на 50% ниже стоимости конкурирующих решений». При этом работа установки не требует вмешательства человека – кранами управляет специальное программное обеспечение.
Среди основных преимуществ технологии – она подходит для установки в любом месте, а для ее использования не нужно строить плотины, загрязнять среду. Кроме этого, бетонные блоки, в отличие от литий-ионных аккумуляторов, как хранилище энергии не подвержены деградации («жизнеспособность» установки Energy Vault заявлена на уровне 30 лет). Кроме того, инженеры предлагают создавать блоки из строительных отходов, что еще больше снижает воздействие на окружающую среду.
Первую полноценную версию системы построят в Индии для компании Tata Power, которая заказала энергоустановку емкостью 35 МВт*час.