Инженеры придумали систему накопления энергии в бетонных блоках

Инженеры швейцарского стартапа Energy Vault представили систему, которая позволяет сберегать электроэнергию не хуже чем установка PowerPack от Tesla, но стоит значительно дешевле.

Система состоит из гигантских кранов и бетонных блоков и имеет эффективность 85%.

Работа швейцарской системы базируется на принципе гидроэлектростанций, которые накапливают воду в непиковые часы, а потом резко спускают ее, генерируя огромное количество электроэнергии. Чтобы накопить энергию, гигантские краны сооружают из 35-тонных бетонных блоков огромные башни, а для того, чтобы извлечь энергию, захватывают блоки из построенной конструкции и «бросают» их на землю. Во время свободного падения генератор, к которому крепится блок, «возвращает» в энергосистему затраченное на его подъем электричество. Согласно расчетам стартапа, таким образом можно хранить от 10 МВт до 35 МВт энергии.

По словам инженеров, эффективность системы Energy Vault составляет 85% (для сравнения, эффективность литий-ионных батарей – 90%), а ее стоимость на 50% ниже стоимости конкурирующих решений». При этом работа установки не требует вмешательства человека – кранами управляет специальное программное обеспечение.

Среди основных преимуществ технологии – она подходит для установки в любом месте, а для ее использования не нужно строить плотины, загрязнять среду. Кроме этого, бетонные блоки, в отличие от литий-ионных аккумуляторов, как хранилище энергии не подвержены деградации («жизнеспособность» установки Energy Vault заявлена ​​на уровне 30 лет). Кроме того, инженеры предлагают создавать блоки из строительных отходов, что еще больше снижает воздействие на окружающую среду.

Первую полноценную версию системы построят в Индии для компании Tata Power, которая заказала энергоустановку емкостью 35 МВт*час.