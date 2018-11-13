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В Швейцарии ряд банков заподозрили в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay

В Швейцарии ряд банков заподозрили в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay

Швейцарская комиссия по конкуренции начала расследование в связи с возможным сговором ряда банков, в том числе UBS и Credit Suisse, в сговоре против платежных систем Apple Pay и Samsung Pay.

Об этом свидетельствует информация на сайте комиссии.

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Сообщается, что швейцарские банки подозреваются в сговоре против использования банковских карт с Apple Pay и Samsung Pay. Предполагается, что банки отказываются от этих платежных систем в пользу швейцарского конкурента TWINT.

Справка Finance.ua

  • Apple Pay начал работать в Украине в мае 2018 года. Первым банком, который стал работать с бесконтактными платежами от Apple, стал “ПриватБанк”.
  • В августе сервис стал поддерживаться и “Ощадбанком”.
  • В 2017 году Украина стала 15 страной в мире, где заработал Google Pay.
По материалам РБК-Украина
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