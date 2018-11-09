Стало известно, когда в Украине заработает UnionPay

Карты китайской платежной системы UnionPay начнут принимать в украинских банкоматах и терминалах с весны 2019 года.

Об этом сообщил член правления Приватбанка Алексей Шабан.

Это первый этап подключения госбанка к новому платежному партнеру — обслуживание карт UnionPay, выпущенных за границей.

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«Мы находимся на финальной стадии получения членства в UnionPay: все документы уже готовы и предварительно проверены с обеих сторон, фактически, нам осталось получить несколько подписей. На текущий момент, не дожидаясь окончания этой процедуры, мы совместно с партнерами из UnionPay работаем над планом интеграции и в ближайшее время начнем практическую реализацию этого процесса. Доработки коснутся в первую очередь нашего процессинга, и сразу после — наших каналов и сервисов», — уточнил Шабан.

Он объяснил, что переоснащения банкоматного и терминального оборудования не потребуется. Украинский банк только доработает программное обеспечение.

«Поэтому мы ожидаем, что наши расходы будут незначительными», — уверен Шабан.