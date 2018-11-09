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НБУ согласовал условия работы китайской международной платежной системы UnionPay в Украине

НБУ согласовал условия работы китайской международной платежной системы UnionPay в Украине

Самая большая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок. 12 ноября Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay”, – говорится в сообщении.

В дальнейшем предусматривается и осуществление эмиссии платежных карт UnionPay банками Украины.

В Нацбанке заявляют, что приход новой платежной системы даст новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине. Выход ведущего мирового игрока в очередной раз подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов.

Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

По материалам Finance.UA
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