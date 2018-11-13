Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 45 0

В Европе обязали возвращать до 100% стоимости билета за задержку поезда

В Европе обязали возвращать до 100% стоимости билета за задержку поезда

Европарламент принял изменения к правилам защиты прав пассажиров железнодорожного транспорта и обязал компании, которые работают в этой отрасли, повысить уровень разъяснительной работы относительно этого среди пользователей железнодорожных услуг.

Соответствующее решение размещено на сайте Европейского парламента.

Читайте также: В ЕС снижают стоимость телефонных звонков и сообщений

«Депутаты повысили компенсацию за задержки более чем на час с 25 до 50 процентов стоимости билета. Пассажиры приобретают это право в дополнение к праву продолжить путешествие или осуществлять его другими путями. За задержку на полтора часа пассажирам будет возвращаться 75 процентов стоимости билета, и 100 процентов – за задержку длительностью более двух часов», – говорится в решении Европейского парламента.

Депутаты Европарламента также ограничили количество случаев, когда железнодорожные компании могут оправдывать задержки движения «чрезвычайными обстоятельствами».

Европарламент принял уточненные правила относительно защиты прав пассажиров большинством голосов. Это решение будет передано на рассмотрение Совета ЕС, который должен начать переговоры с государствами-членами относительно конкретных формулировок обновленного законодательства.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина