В Европе обязали возвращать до 100% стоимости билета за задержку поезда

Европарламент принял изменения к правилам защиты прав пассажиров железнодорожного транспорта и обязал компании, которые работают в этой отрасли, повысить уровень разъяснительной работы относительно этого среди пользователей железнодорожных услуг.

Соответствующее решение размещено на сайте Европейского парламента.

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«Депутаты повысили компенсацию за задержки более чем на час с 25 до 50 процентов стоимости билета. Пассажиры приобретают это право в дополнение к праву продолжить путешествие или осуществлять его другими путями. За задержку на полтора часа пассажирам будет возвращаться 75 процентов стоимости билета, и 100 процентов – за задержку длительностью более двух часов», – говорится в решении Европейского парламента.

Депутаты Европарламента также ограничили количество случаев, когда железнодорожные компании могут оправдывать задержки движения «чрезвычайными обстоятельствами».

Европарламент принял уточненные правила относительно защиты прав пассажиров большинством голосов. Это решение будет передано на рассмотрение Совета ЕС, который должен начать переговоры с государствами-членами относительно конкретных формулировок обновленного законодательства.