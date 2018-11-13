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На строительство дороги Николаев-Кропивницкий дают миллиард — Омелян

На строительство дороги Николаев-Кропивницкий дают миллиард — Омелян

В проекте бюджета на следующий год предусмотрен 1 млрд грн на строительство дороги Николаев—Кропивницкий. Кроме того, из Дорожного фонда должно быть выделено области еще почти миллиард на строительство дорог областного и районного значения.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Николаеве, сообщает пресс-служба министерства.

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“В проекте бюджета на следующий год предусмотрен миллиард гривен на дорогу Николаев—Кропивницкий. Кроме того, Дорожный фонд выделит почти миллиард гривен на дороги как областного, так и государственного значения в Николаевской области. Но вы должны их сделать — я не могу ремонтировать дороги вместо вас. Должна быть командная работа ради успеха всех”, — подчеркнул министр.

Он отметил, что правительством Украины был создан Дорожный фонд и обеспечено финансирование дорожной отрасли, но дальше дело за областями.

По материалам УКРИНФОРМ
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