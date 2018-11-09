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Китай даст деньги на строительство украинских дорог

Китай даст деньги на строительство украинских дорог

Китайские бизнесмены готовы выделить средства на строительство бетонной автомобильной дороги между 3 украинскими портами – Одессой, Николаевом и Херсоном.

Это обсудили во время встречи в Китае министр инфраструктуры Украины Виктор Довгань с вице-премьер-министром Китая Лю Хэ и местными бизнесменами.

Проект дороги готовит китайская фирма China Road and Bridge Corporation, которая также проектирует новый мост через Днепр у Кременчуга. Магистраль хотят сделать 4-полосной без ограничения веса грузовых автомобилей.

Впервые прo строительство бетонной дороги от Мариуполя до Одессы и Рени через Николаев и Херсон в министерстве заговорили весной прошлого года. Тогда строительство оценивали в $200 млн.

По материалам Газета по-Украински
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