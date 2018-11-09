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Нацбанк выпустил шестиугольные монеты (фото)

Нацбанк выпустил шестиугольные монеты (фото)

14 ноября Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты неправильной формы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора на официальной странице в Facebook.

Монеты “Эра мира”, “Эра перемен”, “Эра технологий” и “Человек, время, пространство” выпущены номиналом в 5 грн и посвящены науке. Каждая монета имеет свой уникальный сюжет.

Они имеют 6-гранную форму, изготовлены из серебра 999 пробы и украшены тампопечатью (цветная печать) и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее чем 0,0001 г). Масса драгоценного металла в каждой монете составляет 15,55 г.

Каждая монета выпущена тиражом 4 тыс. шт.

Цена НБУ на этот набор памятных монет составляет 2536 грн (отдельно эти монеты не будут продаваться).

Реализацию осуществляют региональные отделы Национального банка и банки-дистрибьюторы – Ощадбанк и Укргазбанк.

По материалам Економічна Правда
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