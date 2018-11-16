Максим Пархоменко: новые правила растаможки для «еврономеров». Что имеем в итоге

Под натиском митингующих наш парламент принял новые правила растаможки авто, но, как мы видим, люди считают, что этого недостаточно и общие сборы не должны превышать 100 евро.

Стоит трезво оценить, насколько данные новации можно назвать справедливыми. В данной колонке постараемся оценить закон со стороны бюджета, а также рассмотреть практику других европейским стран.

Цена вопроса

На данный момент вычислить реальную цифру общего количества “еврономеров” крайне сложно. Но ссылаясь на данные ГФС, можно понять, что за 2015-2017 гг. в Украину ввезено порядка 160 тысяч автомобилей.

Уже в текущем году эта цифра увеличилась до 425,4 тыс. автомобилей, из которых 328 тысяч находятся на нашей территории с нарушением срока пребывания.

Оценить реальную отдачу в экономическом плане крайне тяжело, в итоге, если грубо усреднить, то при средней стоимости авто в 2000 евро государство от растаможки одного авто сможет получить порядка 500 евро налогов и как минимум акциза на 500 евро.

Ясно, что многие авто не будут проходить растаможку. Из 425 тысяч авто, по реалистичным оценкам, легализуют лишь небольшую часть, к примеру 10% или 42 тысячи авто. Это поможет бюджету получить, при самых пессимистических оценках, порядка 42,5 млн евро.

С учетом предложенных нововведений, растаможить автомобиль можно уже по более понятной и легкой процедуре. Особенно это поможет сэкономить покупателям автомобилей, стоимость которых превышает 6 тыс. долларов.

В рамках законодательства вводится два коэффициента: 50 евро для бензиновых авто и 75 евро для авто с дизельным ДВС. Далее они умножаются на объем двигателя и год выпуска автомобиля. В первой редакции не было ограничений по возрастному коэффициенту, в принятом законе его ограничили до 15.

Так, в итоге, покупая средний двухлитровый “дизелек” в Европе, к примеру, 2005 года, с ценником в 3500 евро, вам нужно будет уплатить следующие обязательные платежи:

75 евро х 13 лет х 2,0 литровый ДВС = 1950 евро

3500 евро х 20% (НДС) = 700 евро

3500 евро х 5-7% (Таможенная пошлина) = 245 евро

В итоге, 3500+1950+700+245= 6395 евро.

Но в период первых 3 месяцев вы можете получить скидку в размере 50% от акциза, что приведет к удешевлению общей растаможки до 975 евро.

В целом, проведя несложные математические вычисления, можно предположить, что новый закон не дает возможности растаможить авто бесплатно, заплатив 100 евро.

Наиболее хорошо данный закон можно использовать для растаможки авто не старше 10 лет, с небольшим объемом, желательно, бензинового двигателя.

В итоге авто 2012 года с объемом бензинового двигателя в 1 литр можно растаможить всего за 300 евро.

Но как видим, растаможить старые “еврономера” не получится крайне дешево, и митингующие кивают на Европу, что там дела обстоят в разы лучше.

Что же там?

А там, на данный момент, действуют похожие правила для растаможки. Так, в Польше, Литве или Германии в целом общий механизм является одинаковым.

Чтобы растаможить авто в Европе, не нужно платить ни пошлин, ни акцизов, ни НДС, но важный момент заключается в том, что данное физлицо должно быть гражданином ЕС. Само авто должно быть произведено в ЕС. В случае отсутствия данных характеристик, за ввоз авто не с территории ЕС нужно будет заплатить пошлину – 10%, в паре с НДС – 19-21%. А в Польше еще и акциз в 3% и утилизационный сбор в 130 долларов для авто старше 10 лет.

Напоследок… Да, в Европе автомобиль реально купить значительно дешевле. Но это было достигнуто за счет глубокой экономической интеграции и отсутствия двойного налогообложения. В случае импорта авто за территорию ЕС ситуация сводится к украинским реалиям.

Что касается Украины, применение европейской практики не является логичным путем. Все потому, что мы не находимся в ЕС, и часто разговоры о европейской практике являются подменой понятий.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари