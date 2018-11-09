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Горсовет Тернополя утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Горсовет Тернополя утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Горсовет Тернополя сегодня, 15 ноября 2018 года, утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Сообщается, что исполнительный комитет Тернопольского горсовета утвердил новые тарифы на основе полученного заключения независимого эксперта, представленных расчетов профильной депутатской комиссией и расчетов стоимости проезда.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, стоимость проезда в троллейбусах составит 5 гривен, независимо от формы расчета, а в маршрутках и автобусах – 6 гривен.

“Новые единые тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя будут внедрены с 17 ноября и будут действовать до 20 декабря 2018 года, а с 20 декабря вступают в действие дифференцированные тарифы, когда стоимость оплаты за проезд наличными или любым другим способом, кроме “Карты тернополянина”, будет выше”, – сообщил Надал.

Сейчас стоимость проезда в троллейбусах в Тернополе составляет 3-4 гривны, в маршрутках – 4-5 гривен.

По материалам РБК-Украина
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