По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,363 млн и 42,669 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 29). Максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,90-28,91 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму более 87,032 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0500 – 1 000
27,9000 – 10 000
27,8800 – 88 888
27,8800 – 30 005
27,8800 – 30 000
27,8800 – 40 000
27,8800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8900 – 30 005
27,8900 – 20 000
27,8900 – 10 000
27,9000 – 15 000
27,9000 – 20 000
27,9000 – 30 000
27,9000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9191 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8657 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.