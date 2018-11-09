По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,363 млн и 42,669 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 29). Максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,90-28,91 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму более 87,032 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0500 – 1 000

27,9000 – 10 000

27,8800 – 88 888

27,8800 – 30 005

27,8800 – 30 000

27,8800 – 40 000

27,8800 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8900 – 30 005

27,8900 – 20 000

27,8900 – 10 000

27,9000 – 15 000

27,9000 – 20 000

27,9000 – 30 000

27,9000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9191 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8657 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.