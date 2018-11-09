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Долги по зарплате в государственном секторе превысили 2,5 млрд

Долги по зарплате в государственном секторе превысили 2,5 млрд

Общая сумма долгов по зарплате на предприятиях, в учреждениях и организациях государственного сектора в Украине составляет 2,56 миллиарда гривен, треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины со ссылкой на данные Министерства социальной политики.

Почти половина общей суммы задолженности – 1,2 млрд гривен – это невыплаченная зарплата работников предприятий, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, имеется задолженность по оплате труда работников бюджетных учреждений и организаций в сумме около 50 млн гривен.

Напомним, в тройку крупнейших должников по выплате зарплаты входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн гривен, ОАО “Футбольный клуб “Металлист” с задолженностью 47,7 млн гривен и ОАО “Запорожьеоблэнерго” с задолженностью более 26 млн гривен.

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По материалам Економічна Правда
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