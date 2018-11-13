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Германия потратит на разработку искусственного интеллекта €3 млрд

Германия потратит на разработку искусственного интеллекта €3 млрд

Немецкое правительство собирается увеличить темпы развития искусственного интеллекта и связанных с этим технологий. В ближайшие годы из бюджета на развитие этого направления будет выделено €3 млрд.

Как сообщила газета Handelsblatt, в 2019 году государство потратит €500 млн, продлится реализация программы до 2025 года.

«Это необходимо, так как развитие искусственного интеллекта напрямую влияет на все процессы производства, на логистику, машиностроение, сферу обслуживания» , – заявил министр экономики Петер Альтмайер в среду в Потсдаме, где проходит двухдневное заседание правительства, посвященное цифровым технологиям. По его словам, у Германии есть все предпосылки для того, чтобы нагнать упущенное в этой области, в частности, «хорошая промышленная база» и развитая экономика.

Стратегия, которую обсуждает правительство в Потсдаме, расписана на 80 страницах. В ней приводятся различные варианты развития отрасли — начиная от разработки новых методик преподавания и бизнес-моделей, до субсидирования конкретных проектов и исследовательских программ.

Международная консалтинговая компания McKinsey провела исследование и пришла к выводу, что искусственный разум влияет на развитие экономики существенно сильнее, чем предполагалось ранее, и даже затмевает собой технический прогресс. К 2030 году компьютерный интеллект может гарантировать немецкой экономике дополнительный прирост к ВВП в размере 1,3%, приводит агентство ДПА выдержки из исследования.

По материалам Менеджмент Сервис
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