Объявили тендер на строительство метро до Троещины

КП “Киевский метрополитен” объявило тендер на строительство Подольсько-Выгуровской линии в направлении жилищного массива Троещина.

Соответствующее тендерное объявление обнародовано на сайте публичных госзакупок Prozorro.

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“Строительство Подольсько-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилищный массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо (проектные работы. Стадия “ТЭО”)”, – говорится в объявлении.

Ожидаемая стоимость проектных работ составляет 148,5 миллиона гривен. Проектные работы должны завершиться к концу 2019 года.

Начало аукциона запланировано на 30 ноября.

Напомним, год назад столичная власть подписала соглашение с представителями китайских компаний China Railway International Group и China Pacific Construction Group о строительстве метро на Троещину.

Однако, в Министерстве инфраструктуры тогда же заявили, что в ближайшие несколько лет строительство четвертой линии Киевского метрополитена, которая должна соединить Кольцевую дорогу и жилищный массив Троещина, невозможно по ряду причин.

В то же время, как заявил мэр столицы Виталий Кличко, в октябре этого года, столичная власть планирует открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост через два года.

Предполагаемый срок строительства метро на Троещину – пять лет. Проект предусматривает строительство новой линии метрополитена протяженностью почти 18 км с 13 станциями, пересадочной линией протяженностью 1 км между городской электричкой и новой четвертой линией.