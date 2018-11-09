Италия не изменит бюджет, несмотря на возможные санкции ЕС

Глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа направил в Еврокомиссию одобренный Советом министров проект бюджета страны на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, правительство оставило проект бюджета без изменений.

В документе говорится, чтобы ускорить сокращение соотношения долга и роста ВВП, а также снизить риски возможных макроэкономических потрясений, правительство Италии планирует жестче контролировать расходы и активизирует приватизацию госактивов: доходы от нее власти намерены увеличить до 1% ВВП в 2019 году.

В дополнение к этому Рим увеличил свои обязательства по восполнению дефицита в случае отсутствия ожидаемого экономического роста за счет введения в будущем и повышения налоговых сборов.