Кличко провел осмотр нового электрофильтра на Дарницкой ТЭЦ

В Киеве на Дарницкой ТЭЦ установили новый фильтр, что позволит снизить уровень вредных выбросов в 30 раз.

В столице запустили в работу первый новый электрофильтр, что поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после осмотра нового газоочистного оборудования, сообщает пресс-служба городского головы.

По словам Кличко, в этом году в рамках инвестиционной программы ООО “Еврореконструкции”, которое является владельцем Дарницкой ТЭЦ, началась комплексная реконструкция очистного оборудования ТЭЦ. В частности, предусмотрено строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят отойти от технологии складирования золы.

“Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтров. Это сейчас позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух”, – сказал Кличко.

Проектирование, установка и наладка электрофильтра были осуществлены за счет ТЭЦ. Стоимость работ – 96,8 млн грн.

Еще 4 электрофильтра, по словам Кличко, планируют установить до конца 2021 года.