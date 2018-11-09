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Мировые автогиганты лишат украинцев дешевых немецких дизельных авто

Мировые автогиганты лишат украинцев дешевых немецких дизельных авто

Volkswagen и Daimler согласились платить полную стоимость переоборудования дизельных автомобилей в Германии со стандарта Евро-5 на Евро-6, сообщил немецкий министр транспорта Андреас Шейер.

8 ноября состоялось совещание Андреаса Шейера с представителями крупных немецких автопроизводителей, на котором решалась судьба дизельных автомобилей. Переоборудование одного автомобиля с дизелем Евро-5 на Евро-6 оценивается в Германии в 3 000 евро. Volkswagen готов был платить 80% от этой суммы. Daimler не исключал свое участие в данной программе, но только в некоторых регионах и в объеме не более 2 400 евро за одну машину.

В итоге Шейер сумел убедить Volkswagen и Daimler платить полную стоимость переоборудования дизельных авто. BMW тоже готов на это пойти. Одновременно с этим появились новости, что суд согласился с тем, что еще в двух немецких городах запретят старые дизельные машины (речь идет про Кельн и Бонн).

Андреас Шейер призвал иностранных автопроизводителей, в первую очередь Fiat и PSA, последовать примеру крупнейших немецких компаний, и тоже выделить средства на модернизацию старых дизельных машин.

В Германии сейчас насчитывается несколько миллионов дизельных автомобилей, чей стандарт не превышает Евро-4. Ожидалось, что они могут в скором времени массово хлынуть в страны Восточной Европы, в том числе и в Украину. Однако, после того, как немецкие автогиганты согласились платить за их переоборудование, вероятность появления в большом количестве в нашей стране дешевых дизельных авто из Германии значительно снизилась.

По материалам autonews.ua
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