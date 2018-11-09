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Мужчина купил на интернет-барахолке шкаф с почти 100 тысячами евро

Мужчина купил на интернет-барахолке шкаф с почти 100 тысячами евро

В Румынии мужчина нашел в купленном на сайте б/у шкафу 95 тысяч евро и немедленно вернул деньги владельцу.

Об этом рассказала его жена Адела Станичи, передает Associated Press.

По словам Станичи, ее муж приобрел подержанный шкаф на популярном веб-сайте недавно. Несколько дней назад, когда она готовила обед, он внезапно закричал: “Иди посмотри, что я нашел”. Внутри была металлическая коробка, полностью заполненная купюрами в 500 евро.

По словам женщины, пара начала считать деньги: “Мы были в шоке. Мы не могли спать целую ночь”, – пересказывает она удивление.

“Мы подумали: возможно, это ловушка. Мы знали, что нужно вернуть деньги туда, откуда они пришли”, – сказала женщина.

Мужчина отправился из Западной деревни Бичиги, в которой они проживают, в город, где живет владелец. Выяснилось, шкаф принадлежал его недавно умершему отцу, и сын понятия не имел о деньгах внутри.

По словам Станичи, владелец вознаградил супругов за честность, однако она не рассказала, какой суммой.

По материалам depo.ua
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