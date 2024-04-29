В Польше на 20% сократили предоставление консульских услуг украинцам — Finance.ua

В Польше на 20% сократили предоставление консульских услуг украинцам Сегодня 13:30 — Мир

В Польше на 20% сократили предоставление консульских услуг украинцам

После принятия в Украине закона о мобилизации, украинские консульские учреждения в Польше фиксируют на 20% меньше обращений от мужчин призывного возраста.

Об этом рассказали в одном из украинских консульств в Польше, пишет « Укринформ ».

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В консульстве отметили, что консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет стало примерно на 20% меньше после введения временной приостановки совершения подобных действий.

В частности, временно прекращено предоставление справок для заключения брака и других нотариальных действий, непосредственно относящихся к этой категории граждан. В то же время, мужчины могут получать консульские услуги, направленные на членов их семей, например, оформление гражданства для новорожденных детей.

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Напомним, МИД Украины временно приостановило предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста до получения разъяснений положений нового закона об усилении мобилизации. Закон вступает в силу 18 мая.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг он не имеет права. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.

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