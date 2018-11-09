Полиция начала более рьяно ловить водителей, не использующих ремни безопасности

Как сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, с 12 по 18 ноября будет проходить рейд по безопасности движения.

По этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте на своем сайте.

На дорогах будут останавливать водителей и проверять наличие ремня безопасности и его применение. Это будет касаться как частных автолюбителей, так и различных перевозчиков.

Как сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, за 10 месяцев 2018 года в Украине произошло 122 354 дорожно-транспортных происшествия.

Мои fiнансы:

Ранее Верховная Рада одобрила законопроект №8492, который повысил штрафы за пользование ремнем безопасности.

Штраф за нарушение – 850 грн.

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