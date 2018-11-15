Egan Airships разработает пассажирский дирижабль, защищенный от падения

Американская компания Egan Airships разработает пассажирский гибридный дирижабль Model J, защищенный от падения в случае остановки двигателей. Об этом говорится в сообщении компании.

Отличие гибридного дирижабля от обычного в том, что он тяжелее воздуха — часть подъемной силы создают гелий и двигатели с воздушными винтами. У дирижабля Model J будет газовый объем с гелием, а также электровентиляторы на полукрыльях летательного аппарата. Планируется, что дирижабль сможет перевозить до десяти человек.

Model J будет иметь длину в 42,6 м и перевозить грузы до 907 кг. Максимальная скорость устройства составит 150 км/час, а дальность — около 2,2 тыс. км.

Система взлета и посадки Model J будет вертикальной, для этого крыло сможет поворачиваться, устанавливая вентиляторы параллельно земле, позже — во время полета — оно примет горизонтальное положение. По словам разработчиков, даже при аварии на всех моторах дирижабль просто плавно сядет на землю.