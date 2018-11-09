Украинцы стали делать больше сбережений в валюте и меньше в гривне - НБУ

В течение октября 2018 года объем валютных депозитов населения вырос на 1%, в то время как объем гривневых депозитов сократился всего на 0,8%.

Так, общая стоимость гривневых депозитов населения в банках сейчас составляет 256,8 миллиарда гривен, в то же время стоимость депозитов в иностранной валюте — 8,7 миллиарда долларов (в долларовом эквиваленте).

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Сбережения бизнеса в течение октября росли противоположно: объем валютных депозитов сократился на 2% — до 5,2 миллиарда долларов, а объем гривневых сбережений увеличился на 1,1% до 246,4 миллиарда гривен.

В то же время, в Нацбанке констатируют рост объемов кредитования на 0,5% до 618,8 миллиарда гривен.

«Стоимость гривневых кредитов в октябре имела разнонаправленную динамику — для корпоративного сектора она незначительно снизилась, тогда как для физических лиц продолжала расти», — сообщают в Нацбанке.

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