В Киеве на кассах метрополитена установили банковские терминалы

На кассах Киевского метрополитена отныне можно рассчитаться банковской картой – там установили терминалы. Пассажиры могут безналично приобрести и пополнить карту метро или проездной билет. Оплату за жетоны через терминалы проводить не будут – потому что их выводят из обращения.

Период технической настройки продлится от 13 до 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного функционирования.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

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“Расширение возможностей удобной оплаты проезда вместе с надежными партнерами – важное направление развития качества услуги для нашего пассажира. Напомню, что киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно рассчитаться банковской картой непосредственно на турникете. За время проекта уже обработано 40 миллионов платежей”, – отметил руководитель столичной подземки Виктор Брагинский.