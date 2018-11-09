Украина может отказаться от международных кредитов, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что положение украинской экономики позволяет отказаться от привлечения займов международных финансовых организаций. Однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам.

Об этом Президент заявил в ходе заседания Рады регионального развития.

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Порошенко отметил, что Украине было бы сложно обойтись без повышения тарифов, поскольку для стабильности экономики точно нужно финансирование Европейского Союза и транш МВФ, и кредит Всемирного банка. Но, тем не менее, страна постепенно приближается к полному отказу от кредитов международных финансовых организаций.

Он отметил, что это стало результатом 4-летней совместной работы власти.

“И мы так и сделали бы, если бы не должны были в 2019-м и 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплатам старых долгов”, – подчеркнул глава государства.

В то же время президент заявил, что принципиальной позицией украинской власти остается переход на собственные силы. Поэтому вместо международных кредитов планируют привлекать инвестиции.