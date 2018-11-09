Порошенко просят ветировать законы Рады по "еврономерам"

На сайте президента зарегистрирована петиция с просьбой не подписывать законы, в которых обмануты ожидания владельцев авто на еврономерах.

На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с просьбой ветировать принятые Верховной Радой законы №8487 и №8488, касающиеся таможенной очистки автомобилей на еврономерах.

Читайте также: Рада одобрила новые правила растаможки еврономеров

По мнению автора петиции, эти законы не учитывают реальную степень благосостояния украинцев.

“Просьба наложить вето на законы №8487 и №8488 о растаможивании авто на иностранной регистрации и вместо утвердить закон, который позволит растаможить авто за сумму, сопоставимую с 3-5 ​​минимальными зарплатами – около 300-500 евро, но не 2500 евро с НДС, как приняли. Это более 20 минимальных зарплат и сопоставимо со стоимостью самого авто”, – говорится в теме петиции.

Также автор просит предусмотреть в новом законе льготы для участников АТО, многодетных семей и других категорий граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Пока петиция, зарегистрированная 9 ноября, собрала 3,7 тысячи подписей при необходимых 25 тысячах.