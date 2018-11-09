Люди могут не знать о кредите: предупредили о новом мошенничестве

Мошенники воруют персональные данные украинцев. Жертва может даже не догадываться, что кто-то оформлил на нее кредит, пишет Сегодня.

Таким образом злоумышленники обманули более 1 тыс. человек. То есть при минимальном кредите в 1 тыс. грн. получили 1 млн грн.

Чтобы не попасть на мошенников, украинцам советуют не реагировать на различные предложения в интернете, где просят указать дату рождения, номер паспорта, код.

“Мошенники покупают базы данных. Затем выбирают наугад жертву, чтобы на нее оформить фейковый кредит. Деньги получает подставной человек, чью карточку выдают за карточку владельца паспорта. Затем компания или коллекторы, которым якобы продали эти псевдокредиты, звонят потерпевшему и требуют вернуть деньги, которые тот не брал. Рассчитывают на то, что человек испугается и заплатит. Аферисты получат дополнительный заработок”, – говорит бывший криминалист Валерий Кур.

Когда предоставляете личные данные, нужно указывать, что они не для кредита. Кроме того, информацию о себе можно проверить в украинском Бюро кредитных историй. Если есть кредит, о котором не знали ранее, нужно обратиться с заявлением в полицию.

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