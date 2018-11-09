Суд взыскал с крупной сети АЗС многомиллионный штраф за сговор

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с Амик Украина 12,5 млн грн штрафа и столько же пени по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от октября 2016 года.

Соответствующее решение вынесено 5 ноября, передает enkorr.

Решение о штрафе было вынесено по итогам антимонопольного расследования возможного сговора операторов АЗС в период 2013-2016 годов. Срок уплаты штрафа наступил 17 января 2017 года. Компания пыталась в судебном порядке признать решение Комитета недействительным. Процесс длился около года и 21 ноября 2017 года Высший хозяйственный Украины отклонил иск.

Поскольку Амик Украина не уплатила штраф в двухмесячный срок с момента вынесения решения, Антимонопольный комитет насчитал пеню в целом 42,9 млн грн или 187,9 тыс. грн за каждый день просрочки (228 дней). Согласно антимонопольному законодательству, размер пени не может превышать сумму штрафа, соответственно она была сокращена до 12,5 млн грн.

В свою очередь, Амик Украина просила суд рассрочить уплату 25 млн грн сроком на 12 месяцев, ссылаясь на сложное финансовое положение.

“Ответчик обосновывает свое ходатайство тем, что он сообщил комитету, что средства для уплаты штрафа им аккумулируются и в настоящее время у него тяжелое материальное положение: в 2017 году убыток предприятия составил 807 млн ​​грн. Кроме того, ответчиком оптимизируется количество работников. Исполнение решения суда без его рассрочки могло заблокировать работу предприятия и привести к непоступлению средств в бюджет в виде налогов”, – говорится в решении суда.

Суд отклонил просьбу о рассрочке, поскольку решение о штрафе было принято еще в октябре 2016 года, то есть у компании было два года для того, чтобы аккумулировать необходимые средства.