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Ryanair объявил распродажу билетов

Ryanair объявил распродажу билетов

Ryanair проводит распродажу билетов. Со скидкой в 20% билеты можно будет приобрести с ноября 2018 года по март 2019 года.

Рейсы осуществляются с Киева и Львова.

Билеты можно купить на сайте компании.

Также стоит отметить, что с 01.11.2018 года Ryanair изменил правила по перевозу багажа в салоне самолета. Теперь бесплатно можно перевозить только ручную кладь размером 40х20х25 см. Если пассажир хочет брать с собой багаж до 10 кг, то во время бронирования билета ему придется заплатить 8 евро, а уже после покупки билета,(если во время бронирования не оплатили услугу) – 10 евро.

Мои fiнансы:

  • 8 евро – цена билета из Киева в Лондон.
  • 10 евро – цена билета из Киева в Варшаву, Братиславу, Вильнюс, Вроцлав, Гданск, Быдгощ и Познань.
  • 13 евро – цена билета из Киева в Стокгольм и Краков.
  • 8 евро – цена билета со Львова в Лондон.
  • 10 евро – цена билета со Львова в Варшаву, Дюссельдорф, Краков.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт.

Выбрать карту для путешествий

По материалам Finance.UA
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