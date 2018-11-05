Ryanair объявил распродажу билетов

Ryanair проводит распродажу билетов. Со скидкой в 20% билеты можно будет приобрести с ноября 2018 года по март 2019 года.

Рейсы осуществляются с Киева и Львова.

Билеты можно купить на сайте компании.

Также стоит отметить, что с 01.11.2018 года Ryanair изменил правила по перевозу багажа в салоне самолета. Теперь бесплатно можно перевозить только ручную кладь размером 40х20х25 см. Если пассажир хочет брать с собой багаж до 10 кг, то во время бронирования билета ему придется заплатить 8 евро, а уже после покупки билета,(если во время бронирования не оплатили услугу) – 10 евро.

Мои fiнансы:

8 евро – цена билета из Киева в Лондон.

10 евро – цена билета из Киева в Варшаву, Братиславу, Вильнюс, Вроцлав, Гданск, Быдгощ и Познань.

13 евро – цена билета из Киева в Стокгольм и Краков.

8 евро – цена билета со Львова в Лондон.

10 евро – цена билета со Львова в Варшаву, Дюссельдорф, Краков.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт.